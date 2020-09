Flets Engeland blijft met drie debutanten op 0-0 steken in Denemarken

Tsjechië schrapt wedstrijd tegen Schotland vanwege corona

5 september Tsjechië heeft de Nations League-wedstrijd van komende maandag tegen Schotland afgezegd vanwege het coronavirus. Het besluit is genomen nadat het land vrijdag Slowakije met 3-1 had verslagen in de eerste wedstrijd die Tsjechië speelde in de Nations League.