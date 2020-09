Flets Engeland blijft op 0-0 steken in Denemarken

Engeland heeft aan de uitwedstrijd tegen Denemarken in de Nations League een punt overgehouden. Een teleurstellend duel in Kopenhagen eindigde in 0-0. Drie dagen geleden was de ploeg van bondscoach Gareth Southgate aan de poulefase begonnen met een nipte 0-1-zege op IJsland.