Flick haalt Nederlands talent Zirkzee bij selectie Bayern München

Knieklachten Juventus zonder Cristiano Ronaldo tegen Atalanta

11:52 Juventus moet het morgen (15.00 uur) in de uitwedstrijd bij Atalanta Bergamo doen zonder Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller is nog altijd niet helemaal fit. Voor de interlandperiode had Ronaldo al knieklachten, waardoor trainer Maurizio Sarri hem twee keer eerder naar de kant haalde.