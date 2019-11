Foto's: bij deze clubs was Zlatan een garantie voor succes

Malmö FF

De tweede divisie in Zweden, ja, Zlatan heeft er echt gespeeld. In Rosengard, een buitenwijk van Malmö, heeft hij geen makkelijke jeugd. Maar via amateurclubs Malmö BI en FBK Balkan belandt hij in 1996 in de jeugdopleiding Malmö FF. Drie jaar later volgt daar het debuut van de Zweed, in het seizoen 1999/2000. In een dramatisch seizoen kan hij degradatie van zijn club niet voorkomen. Zlatan is vastberaden om Malmö direct weer naar het hoogste niveau te helpen. En dat lukt. Malmo eindigt als tweede en promoveert, waarna Zlatan in 2001 naar Ajax vertrekt.

Bij Malmö FF begon het allemaal voor Zlatan.

Ajax

Vier seizoenen speelt de Zweed in Amsterdam. Zeker niet altijd is hij basisspeler, mede door het soms ontoelaatbare gedrag van de spits. Toch komt de Zweed uiteindelijk tot 110 wedstrijden, 48 doelpunten en twee landstitels met Ajax. Zijn doelpunt tegen NAC, een fenomenale solo waarbij hij vier verdedigers plus de doelman te kijk zette, zullen veel mensen zich nog herinneren. De Zweed vertrekt uiteindelijk in 2004 naar Juventus.

Zlatan Ibrahimovic viert een treffer in het shirt van Ajax.

Juventus

Zlatan Ibrahimovic had het goed naar zijn zin in Turijn, maar vertrok toen de club naar de Serie B werd gezet. In Turijn maakt de voetbalwereld echt kennis met het fenomeen Zlatan. De temperamentvolle spits pakt in zijn twee seizoenen voor Juventus twee keer de Scudetto. Het klikt tussen de Zweed en de Italiaanse grootmacht, al wordt die liefde in 2006 abrupt beëindigd. De Italiaanse bond zet Juventus vanwege een omkoopschandaal terug Serie B en pakt de kampioenschappen van de twee jaar ervoor af. Zlatan, die 26 keer scoorde voor Juventus, heeft genoeg gezien en maakt de overstap naar rivaal Inter.

Internazionale

Extreem succesvol, zo kun je drie seizoenen bij Inter van Zlatan wel noemen. Drie keer is hij met de club uit Milaan de beste van Italië. In die seizoenen maakt de Zweed achtereenvolgens vijftien, zeventien en 25 doelpunten. Geheel onverwacht vertrekt de Zweed in 2009 naar Catalonië, om te gaan spelen voor Barcelona.

Zlatan Ibrahimovic tijdens de derby van Milaan in duel met Paolo Maldini.

Barcelona

Maar aarden in Spanje, dat lukt de Zweed niet. Een onbetwiste basisspeler wordt hij nooit in Catalonië. De moeizame relatie met Pep Guardiola, die hij later zijn ‘meest onvolwassen trainer ooit’ zou noemen, helpt natuurlijk niet. Toch komt Zlatan tot zestien competitietreffers in zijn enige seizoen in de Primera División, maar de transfer naar AC Milan voelt voor zowel de club als de spits als een opluchting.

Een succesvol verblijft was het niet voor Zlatan bij Barcelona.

AC Milan

56 doelpunten in 85 duels, Zlatan maakte indruk in zijn twee seizoenen bij AC Milan. De landstitel die hij in zijn debuutseizoen in Milaan pakt, moet hij in het volgende jaar aan zijn oude club Juventus laten. Het is het einde van Zlatan in Italië, die samen met ploeggenoot Thiago Silva naar Paris Saint-Germain vertrekt.

Zlatan Ibrahimovic pakt in zijn eerste seizoen bij Milan direct de Scudetto.

Paris Saint-Germain

30, 26, 19 en 38 (!), dat zijn de competitiedoelpunten per seizoen die Zlatan voor Paris Saint-Germain maakte. Scoren deed hij al zijn hele carrière, maar zo goed als in Parijs presteerde de Zweed nergens. In al zijn seizoenen in de Franse hoofdstad wordt ‘Ibra’ kampioen.

Zlatan neemt de bal mee naar huis na zijn vier goals tegen Troyes (0-9).

Manchester United

Een Premier League-titel als laatste kunstje? Het is de droom van de Zlatan als hij in juli 2016 een contract tekent bij het Manchester United van José Mourinho. Ondanks zeventien competitietreffers van Zlatan komt United nooit dicht bij de landstitel. Het tweede Engelse seizoen is geen prettige voor de Zweed, die door een zware knieblessure nauwelijks in actie komt. Op 22 maart 2018 wordt zijn contract in Manchester ontbonden.

Volledig scherm © AFP

LA Galaxy

Jezelf introduceren, Zlatan weet wel hoe dat moet. Na zijn hattrick tegen stadsgenoot LAFC (4-3) in zijn eerste duel voor de club kon de spits al direct niet meer stuk bij de fans. Prijzen pakken doet Zlatan in twee seizoenen in de Verenigde Staten niet, maar met 53 doelpunten in 58 duels laat de Zweed een onuitwisbare indruk achter in Los Angeles.

De Zweed maakt een hattrick bij zijn debuut voor LA Galaxy, onder meer door een bal vanaf de middenlijn binnen te schieten.

Hammarby IF?

Hoe serieus we het bericht van Zlatan moeten nemen, dat is de vraag. De club in kwestie, die vorig seizoen als derde eindigde in de Zweedse competitie, geeft richting het eind van de week meer uitleg.