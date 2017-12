Franck Ribéry wéér voor rechter

Het gaat om de transfer die Ribéry in 2005 maakte van Galatasaray naar Olympique Marseille. De Franse aanvaller zou volgens Heiderscheid eerst mondeling en daarna schriftelijk hebben gemeld dat de zaakwaarnemer 10 procent van de transfersom zou krijgen. Volgens de nu 34-jarige Ribéry is dat niet waar. Ribéry nam in 2007, toen hij naar Bayern München verkaste, afscheid van Heiderscheid.

Het is niet voor het eerst dat Ribéry zich voor de rechter moet verantwoorden. In 2012 en 2013 stond de Franse oud-international met Karim Benzema voor rechter in de beruchte prostitutiezaak rond Zahia Dehar. Ze zouden toen betaalde seks hebben gehad met de minderjarige prostituee. Ribéry en Benzema werden in 2014 vrijgesproken. Volgens de Franse justitie kon niet worden bewezen ze wisten dat de vrouw waarmee ze het bed in doken op dat moment nog geen achttien jaar was.