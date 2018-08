Frankfurt moet verdediger Chandler een half jaar missen

Roma met drie Nederlan­ders naar Turijn

13:36 AS Roma gaat met drie Nederlanders naar Turijn voor de eerste competitiewedstrijd in de Serie A, zondag tegen Torino. Trainer Eusebio Di Francesco heeft Rick Karsdorp, Kevin Strootman en de van Ajax overgekomen Justin Kluivert opgenomen in zijn selectie van liefst 24 man.