Frankrijk dankzij Pavard met moeite langs Ierland in groep Oranje

Frankrijk heeft ook de tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2024 gewonnen. In Dublin waren de voetballers van bondscoach Didier Deschamps met 1-0 te sterk voor Ierland. Na de 4-0 tegen Oranje van afgelopen vrijdag gaan de Fransen in groep B aan de leiding met 6 punten.

De Fransen hadden in de eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie in Parijs snel afstand genomen van Oranje. Na 8 minuten stond het 2-0. De Ieren hielden in Dublin langer stand. Frankrijk kreeg in de eerste helft wel kansen, onder meer via een kopbal van Antoine Griezmann, maar wist niet te scoren.

Kort na de rust was het wel raak voor de ploeg van aanvoerder Kylian Mbappé. De Ierse middenvelder Josh Cullen speelde de bal niet goed weg en Benjamin Pavard kon die onderscheppen aan de rand van het strafschopgebied. Doelman Gavin Bazunu kon zijn schot niet stoppen.

De Ieren zochten naar de gelijkmaker en kregen kansen via Jayson Molumby en James McClean. De Franse keeper Mike Maignan redde in de slotfase knap op een harde kopbal van Nathan Collins en hield net als tegen Oranje het doel schoon.

Frankrijk en Ierland spelen in juni de volgende kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Griekenland. Het Nederlands elftal komt dan in actie in de Nations League.

Eredivisiespelers in de kwalificatie

Bulgarije heeft ook de tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van volgend jaar verloren. Het elftal van bondscoach Mladen Krstajic ging in Boedapest met 3-0 onderuit tegen Hongarije. Bulgarije, dat in 2004 voor het laatst meedeed aan een eindtoernooi, was het kwalificatietraject vrijdag gestart met een nederlaag tegen Montenegro (0-1). AZ-speler Milos Kerkez had een basisplaats bij Hongarije.

Servië, met Ajacied Dusan Tadic als aanvoerder, won met 2-0 bij Montenegro dankzij twee treffers van Dusan Vlahovic. Servië leidt na twee duels met 6 punten in groep G.

In groep F herstelde Zweden zich van de nederlaag tegen België (0-3). Azerbeidzjan werd met 5-0 geklopt. AZ-aanvaller Jesper Karlsson viel in de slotfase in bij Zweden en scoorde één keer. Oostenrijk behaalde in dezelfde poule een late zege op Estland (2-1). Feyenoorder Gernot Trauner ontbrak bij Oostenrijk wegens een lichte blessure. PSV’er Phillipp Mwene had wel een basisplaats. Oostenrijk is na twee duels met 6 punten koploper.

Polen, met Feyenoorder Sebastian Szymanski als invaller, behaalde in groep E een kleine overwinning op Albanië: 1-0. Karol Swiderski scoorde kort voor rust. Polen verloor vrijdag de eerste kwalificatiewedstrijd met 3-1 van Tsjechië. De Tsjechen speelden nu gelijk bij Moldavië (0-0).

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

