Frankrijk kan Oranje al op negen punten zetten, Lionel Messi met Argentinië tegen Australië en Indonesië

Naast de Nations League zijn er vooral veel wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland. Van vrijdag tot en met dinsdag zijn er elke avond volop wedstrijden. In de poule van Oranje speelt vice-wereldkampioen Frankrijk tegen Gibraltar (vrijdag, uit) en Griekenland (maandag, thuis) en bij twee zeges staan de Fransen dan al op 12 punten. Oranje zal tot aan september op 3 punten blijven staan, na de nederlaag in Frankrijk (4-0) en zege op Gibraltar (3-0) eind maart. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman hervat de EK-kwalificatie in september met de wedstrijden tegen Griekenland (thuis) en Ierland (uit). Ook een tweede plaats in de poule is goed voor een ticket voor het EK.

Verder zijn er ook nog veel oefeninterlands. Zo speelt wereldkampioen Argentinië donderdag (14.00 uur) in China tegen Australië en maandag (14.30 uur) nog in en tegen Indonesië. Brazilië speelt twee oefeninterlands in Europa, waar het gros van de internationals actief is. Zaterdag (21.30 uur) wordt in het stadion van RCD Espanyol in Barcelona gespeeld tegen Guinee en dinsdag (21.00 uur) in het Estádio José Alvalade in Lissabon nog tegen Senegal.