Frankrijk maakt grote indruk in eerste helft tegen Italië

Frankrijk maakte vooral grote indruk in de eerste helft. Bij rust stond het namelijk al 5-0 voor Les Bleues. De in Congo geboren middenvelder Grace Geyoro (25) van Paris Saint-Germain was de verrassende uitblinker met drie goals in de eerste helft, in minuten 9, 40 en 45. Ze kwam daarmee op elf goals in vijftig interlands voor Frankrijk.



Aanvalsters Marie-Antoinette Katoto (PSG) Delphine Cascarino (Olympique Lyon) waren de andere doelpuntenmakers, in minuut 12 en 38.



Frankrijk en Italië kwamen drie jaar geleden allebei nog tot de kwartfinales van het WK 2019. Gastland Frankrijk verloor daarin met 2-1 van de latere wereldkampioen Verenigde Staten, Italië verloor toen met 2-0 van verliezend finalist Nederland.