Frankrijk moet Kanté missen tegen Wit-Rusland

,,Hij is er niet bij tegen Wit-Rusland'', zei bondscoach Didier Deschamps, die in Sofia zijn 42ste overwinning als bondscoach van 'Les Bleus' vierde. Hij is daarmee recordhouder van zijn land. Bij winst in het Stade de France op de uitgeschakelde Wit-Russen plaatst Frankrijk zich rechtstreeks voor het WK. Zweden gaat dan als nummer twee de play-offs in, of Oranje moet in Amsterdam enorm uithalen tegen de Scandinaviërs. ,,Wij moeten het zelf afmaken'', zei Deschamps. ,,Ik heb er alle vertrouwen in.''