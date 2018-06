Frankrijk rekent tegen Australië op Giroud

Dat is de verwachting van bondscoach Didier Deschamps. Giroud kwam zaterdag in het laatste oefenduel met de Verenigde Staten hard in botsing met Matt Miazga van Vitesse. De spits verliet het veld met een bloedende hoofdwond.

,,Giroud heeft een snee in zijn hoofd van 6 centimeter, maar hij is er volgende week klaar voor'', aldus Deschamps tegen televisiezender TF1. De trainer gaf in hetzelfde interview aan dat Paul Pogba tegen Australië normaal gesproken ook gewoon een basisplaats heeft. Pogba wist in de oefenwedstrijden richting het WK niet te overtuigen en kreeg de nodige kritiek.