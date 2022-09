Franse bond komt Kylian Mbappé tegemoet: superster neemt tóch deel aan fotoshoot

Met video Erling Haaland blijft stoïcijns voor duel met oude liefde Dortmund

In het nog prille seizoen is Erling Haaland (22) direct al beestachtig goed. Vanavond speelt hij in de Champions League met zijn nieuwe club Manchester City tegen zijn oude werkgever Borussia Dortmund. Of er sentiment bij de stoïcijnse Noor mee zal spelen, is maar de vraag.

14 september