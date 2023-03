Franse bondscoach Didier Deschamps roept drie debutanten op voor duel met Oranje

Na de verloren eindstrijd tegen Argentinië zag Deschamps onder anderen Hugo Lloris en Raphaël Varane hun interlandcarrière beëindigen. Karim Benzema , die er niet bij was in Qatar vanwege een blessure, is evenmin beschikbaar. De 36-jarige Olivier Giroud zit wel weer bij de selectie.

,,De groep moest vanwege het afscheid van enkele spelers verjongd worden, maar er zit altijd een sportieve logica achter”, legde Deschamps uit. ,,In mijn gedachten moeten we ons altijd voorbereiden op de middellange termijn. Dat betekent dat we spelers in de groep hebben met het oog op de toekomst, terwijl we toch kunnen blijven concurreren.”