Franse krant L’Équipe onthult ‘XXL-salaris’ van Lionel Messi bij PSG

Video Kolderiek moment in Europa League: La­zio-kee­per gaat gruwelijk in de fout

17 september De Europese voetbalavond van gisteren leverden ook weer kolderieke beelden op. Het was Lazio-doelman Thomas Strakosha die dit keer een negatieve hoofdrol vervulde. Hij ging in het uitduel met Galatasaray (1-0 verlies) gruwelijk in de fout.