Fransman Louis-Dreyfus (23) neemt Sunderland over

Druijf belangrijk voor KV Mechelen met winnende goal in 94ste minuut

14 februari Ferdy Druijf heeft KV Mechelen aan een uitzege op Beerschot geholpen. De 23-jarige spits uit Uitgeest, vorige maand overgekomen van AZ, mocht in de 78ste minuut invallen en maakte in de 94ste minuut het winnende doelpunt in Antwerpen: 1-2.