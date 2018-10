Fraudezaak Neymar krijgt nieuwe wending: Celstraf van zes jaar mogelijk

De Spaanse justitie heeft een bericht in de Catalaanse krant La Vanguardia daarover bevestigd.



De fraude heeft betrekking op de transfer van Neymar in 2013 van de Braziliaanse club Santos naar FC Barcelona. Bij die deal zou de Spaanse fiscus veel geld zijn misgelopen. Een Braziliaanse investeringsgroep, die 40 procent bezat van de sportrechten van de voetballer, maakte de zaak aanhangig en claimde dat er slechts geld is betaald over de afkoopsom van 17,1 miljoen euro, terwijl de ware afkoopsom 83 miljoen euro bedroeg.



Er lag al een strafeis van 10 miljoen euro boete en een gevangenisstraf van twee jaar. Maar voordat de zaak voor de rechter zou komen, is er nog eens goed gekeken naar de beschuldigingen. Rechter José Maria Vázquez is tot de conclusie gekomen dat het vergrijp veel zwaarder is dan eerder beoordeeld en dat drie rechters van de meervoudig strafkamer de rechtszaak moeten overnemen. Bij een gevangenisstraf van twee jaar zou Neymar niet de cel in hoeven. In Spanje worden straffen onder de twee jaar bij een eerste vergrijp niet uitgezeten.