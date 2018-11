Fred Rutten solidair met Allach en stapt op bij Maccabi Haifa

Ajacied Tagliafico met Argentinië tegen Mexico, Messi ontbreekt

18:24 Nicolaś Tagliafico is weer opgenomen in de voetbalselectie van Argentinië voor twee oefeninterlands tegen Mexico. De linksback van Ajax is sinds het WK in Rusland een vertrouwd gezicht in het keurkorps van interim-bondscoach Lionel Scaloni.