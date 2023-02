Frenkie de Jong en Erik ten Hag hebben elkaar niet meer nodig en staan vanavond tegenover elkaar

Met samenvatting Napoli neemt revanche voor bekersof en zet Inter op 16 punten achter­stand

Napoli heeft zijn negentiende zege van dit seizoen geboekt in 22 duels in de Serie A. De koploper won in het Stadio Diego Armando Maradona met 3-0 van hekkensluiter Cremonese, waar spits Cyriel Dessers vanavond ontbrak. De club uit Napels liep verder uit op de concurrentie en heeft nu 59 punten.