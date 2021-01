Frenkie de Jong en Koeman met Barça naar Granada, Luuk de Jongs Sevilla op bezoek bij Almeria

Bajesklant Kokorin wil bij Fiorentina alleen op het veld nog ‘bad boy’ zijn

28 januari Dat Aleksander Kokorin een strafblad heeft, is voor Fiorentina geen bezwaar. De Italiaanse club heeft zich versterkt met de Russische ‘bad boy’, die overkomt van Spartak Moskou. De 48-voudig international zat bijna een jaar in de gevangenis vanwege twee geweldsincidenten in Moskou.