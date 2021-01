Frenkie de Jong met goal en assist opnieuw belangrijk voor winnend Barcelona

Top-10 Belg Still (28) lost Ultee af als jongste trainer van Europa

21 januari Een opmerkelijk gezicht gisteren op de bank bij Beerschot in de verloren competitiewedstrijd bij Eupen (3-1). De 28-jarige Will Still zat voor het eerst als hoofdtrainer op de bank bij de nummer tien van de Jupiler Pro League. Een dag eerder werd hij door de clubleiding aangesteld als de opvolger van de naar DC United (MLS) vertrokken Hernan Losada. Hierdoor is niet Sjors Ultee van Fortuna Sittard, maar Still de jongste actieve trainer van Europa.