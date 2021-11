Frenkie de Jong zeer kritisch na nieuwe dreun Barcelona: ‘Gebrek aan persoonlijkheid’

,,Het is heel moeilijk te accepteren. Er zijn geen excuses. Dit mag ons niet gebeuren”, was hij duidelijk na de nieuwe dreun voor de Spaanse topclub in verval.

Volgens De Jong speelde Barça na rust heel anders dan in de eerste 45 minuten. ,,In de eerste helft ging het heel goed. In de tweede helft zetten ze ons beter onder druk. We hadden de oplossing niet. Dit is een harde klap voor ons, want we hadden bij winst omhoog kunnen kijken. We balen hier heel erg van.”