Frimpong bij basisdebuut ondanks comeback onderuit met Leverkusen

Frimpong, die in de Bundesliga al wel twee keer was ingevallen, gaf vlak na de rust bij een 3-0 achterstand de assist op Schick. Drie minuten later sloeg de Tsjech opnieuw toe. Moussa Diaby zorgde in de 68ste minuut voor de gelijkmaker. Theoson Siebatcheu sloeg één minuut tijd toe en hield zo de punten in Bern.