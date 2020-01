Fulham met tien man kansloos tegen Manchester City

Olympisch atlete (37) heeft spijt dat ze opbiechtte dat ze nog maagd is: ‘Het heeft al m’n dates verpest’

10:31 ,,Ik heb nog nooit seks gehad. Ik wil ermee wachten tot ik getrouwd ben.” Lolo Jones zei het begin vorig jaar zonder blikken of blozen. Maar de nu 37-jarige Amerikaanse ex-atlete had de impact van haar openheid onderschat. ,,In het openbaar over mijn maagdelijkheid praten, was een fout.”