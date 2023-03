Gakpo nuchter na 7-0 overwinning: 'Goed moment om twee keer te scoren’

Met samenvatting Spaanse media bewieroken Memphis Depay: ‘FC Barcelona trekt de haren uit zijn hoofd’

Memphis Depay heeft trainer Diego Simeone van Atlético Madrid op gepaste wijze bedankt voor zijn eerste basisplaats in een competitiewedstrijd voor zijn nieuwe Spaanse club. De spits scoorde tegen Sevilla twee keer in vijf minuten tijd. Die laatste treffer was het duizendste doelpunt van Atlético in La Liga met Simeone op de bank.