‘Gala’ slaat in blessuretijd twee keer toe en maakt achterstand goed

‘Gala’ begon voortvarend en kwam al in de negende minuut op voorsprong door een goal van Sofiane Feghouli. Mbaya Diagne had acht minuten voor de rust de wedstrijd min of meer kunnen beslissen, maar hij faalde vanaf elf meter. Vlak voor rust sloeg Vedat Muriqi toe. In de 73ste minuut moest Rizespor met tien man verder na de rode kaart voor Braian Samudio. Toen kwam de thuisploeg dankzij Aminu Umar op voorsprong. Ondanks zijn misser kreeg Diagne in blessuretijd nog een herkansing vanaf de stip. De Senegalees was nu wel doeltreffend. In de zevende minuut van de blessuretijd bezorgde Diagne op aangeven van Feghouli zijn ploeg zelfs de volle winst.