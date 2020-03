Galatasaray kan in leeg stadion niet profiteren van gelijkspel Turkse koplopers

Van Dijk: Zou verschrik­ke­lijk zijn om in leeg stadion kampioen te worden

13:06 Virgil van Dijk zou het verschrikkelijk vinden als er geen fans bij kunnen zijn als Liverpool de eerste landstitel in 30 jaar pakt. Liverpool staat 25 punten los in de Premier League, maar het voetbal is als gevolg van de coronacrisis gestaakt tot 3 april.