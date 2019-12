Gattuso boekt eerste zege als coach van Napoli

Vorige week maakte Gervinho in de 93ste minuut de winnende 1-2 voor Parma in Stadio San Paolo in Napels, waar Gattuso dus een slechte start beleefde als coach van Napoli. Vanavond maakte zijn ploeg in de 94ste minuut de winnende 1-2. Hamed Traorè had Sassuolo in de 29ste minuut nog op een 1-0 voorsprong gebracht op aangeven van Manuel Locatelli. In de tweede helft bracht Allan de bezoekers uit Napels op gelijke hoogte uit een voorzet van Arek Milik. Napoli kreeg daarna grote kansen op de tweede treffer via José Callejón en invaller Dries Mertens. Een doelpunt van Callejón werd nog wegens buitenspel afgekeurd. In blessuretijd zorgde invaller Eljif Elmas voor de bevrijdende treffer voor Gattuso.



Gattuso zat sinds de zomer zonder club, nadat hij in mei na anderhalf jaar zelf opstapte bij AC Milan. Gattuso werd bij Napoli de opvolger van zijn voormalig leermeester Carlo Ancelotti, die kort na zijn ontslag al nieuw onderdak vond als coach van Everton. Napoli plaatste zich onder Ancelotti nog wel voor de achtste finales van de Champions League, waarin FC Barcelona wacht, maar in de Italiaanse competitie stelt de club dit seizoen enorm teleur. Napoli staat na de zege van vanavond op de achtste plaats in de Serie A met 24 punten na zeventien duels. Dat zijn liefst 18 punten minder dan Juventus en Internazionale, de gedeelde koplopers in de Serie A.