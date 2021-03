Gattuso doet oude liefde AC Milan pijn, aartsrivaal Inter juicht

Scorende Doan frustreert Bosz en Leverkusen, Kluivert verspeelt punten met RB Leipzig

17:41 Bayer Leverkusen heeft zichzelf voor schut gezet in de thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Arminia Bielefeld waardoor het de aansluiting met de Duitse top verloor. Voor trainer Peter Bosz is het een nieuwe tik in een dramatische periode.