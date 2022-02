Geblesseerde Wout Weghorst verliest strijd met Virgil van Dijk: Burnley blijft hekkensluiter

SamenvattingWout Weghorst is er met Burnley niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen tegen Liverpool. De spits moest een kwartier voor tijd het veld verlaten met een blessure. Toen stond de eindstand (0-1) al op het scorebord op Turf Moor.

Weghorst kreeg in de 21ste minuut een mooie kans. Hij stormde op doelman Alisson af, maar in plaats van voor zijn eigen kans te gaan legde hij de bal af. Vervolgens ruimde Liverpool op. Een kleine 20 minuten later tikte Fabinho na een corner van dichtbij de bal binnen.



In de 74ste minuut moest Wout Weghorst zich vanwege een blessure laten aflossen door Ashley Barnes. Met Barnes voorin kwam Burnley niet meer tot grote kansen. Daardoor blijft de ploeg van coach Sean Dyche op de laatste plaats. Liverpool verkleinde het gat met koploper Manchester City, dat wel een duel meer speelde, weer tot 9 punten. Manchester City was gisteren met ruime cijfers te sterk voor hekkensluiter Norwich City (0-4).

Bij Liverpool stonden Sadio Mané en Mohamed Salah aan de aftrap. De twee aanvallers stonden precies een week geleden nog in de finale van de Afrika Cup, die door de Senegalees Mané na strafschoppen werd gewonnen. Egypte werd na strafschoppen verslagen. Salah deed donderdagavond tegen Leicester City (2-0 winst) al een halfuur mee.

Volledig scherm Virgil van Dijk zit Wout Weghorst op de huid. © Action Images via Reuters

Spurs

Steven Bergwijn kon als invaller vandaag niet het verschil maken voor Tottenham Hotspur. De Amsterdamse aanvaller, die in de winterstop nog in de belangstelling stond van Ajax maar mede vanwege een geweldige invalbeurt tegen Leicester City in Londen bleef, kon niets doen aan de 0-2 nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers. Die eindstand stond na 18 minuten al op het scorebord. Het is voor Antonio Conte voor het eerst sinds 2009 dat hij drie competitieduels op rij verliest als coach. Spurs verloor woensdag voor eigen publiek al met 2-3 van Southampton, anderhalve week na een 2-0 nederlaag bij Chelsea. Spurs staat nu op de achtste plaats.

Het tegen degradatie vechtende Newcastle United was op eigen veld met 1-0 te sterk voor Aston Villa. Captain Kieran Trippier maakte na ruim een half uur het winnende doelpunt. Voor Newcastle betekende het de derde opeenvolgende zege in de Premier League. Dat was sinds november 2018 niet meer gebeurd.

Uitslagen

Burnley - Liverpool 0-1

Newcastle United - Aston Villa 1-0

Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 0-2

Leicester City - West Ham United (aftrap 17.30 uur)