‘Gedemoniseerde’ Luuk de Jong en ‘drive’ Barcelona maken het ‘galopperend’ Real heel lastig

KrantenoverzichtFC Barcelona heeft voor de vijfde keer op rij zijn meerdere moeten erkennen in aartsrivaal Real Madrid. In de halve finale van de Spaanse Super Cup in Riyad (Saoedi-Arabië) won De Koninklijke in een ‘monumentale klassieker’ met 3-2 van de Catalanen, die in de Spaanse kranten lof kregen voor het optreden.

Luuk de Jong scoorde al voor de derde keer in 2022, maar zijn treffer bleek niet genoeg voor een finaleplek. Frenkie de Jong werd bij rust gewisseld, Memphis Depay viel in de slotfase van de regulier speeltijd in bij de Catalanen.

De Spaanse kranten staken bij hun vizier op Barcelona in op het langzame herstel. ,,Madrid won in galop na een beslissende counter in verlenging, maar Barça toonde zich een fantastische tegenstander die in staat was om met drive, spél en de goals van Luuk de Jong en Ansu Fati op het hoogste niveau mee te kunnen doen,” schreef Marca, die repte van een ‘monumentale klassieker’.

Het was de tweede Clásico van dit seizoen. Op 24 oktober won Real Madrid voor de competitie in Barcelona met 2-1. Bij dat duel fungeerde Ronald Koeman nog als trainer van Barça. Kort daarna werd de voormalige bondscoach ontslagen. Real Madrid neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van Atlético Madrid - Athletic Club. De tweede halve finale wordt vanavond gespeeld.

Luuk de Jong en debutant Ferran Torres overleggen.

Boeiend duel

Real Madrid trok meteen het initiatief naar zich toe. Dat leidde tot de openingstreffer van Vinícius Júnior, die na balverlies van Sergio Busquets werd aangespeeld door Karim Benzema. Het was het sein voor Barcelona om wat meer van zich af te bijten.

Luuk de Jong kreeg een paar kopkansen, maar scoorde voor rust nog wel. Éder Militão reageerde niet alert op een voorzet van Dembélé en de bal hobbelde via de voet van De Jong over de lijn. Voor De Jong was het zijn derde goal in de laatste drie duels waarin hij actief was voor zijn club. ,,Luuk de Jong, een gedemoniseerde en gedwongen reservespits, was met twee kopballen dicht bij de gelijkmaker, maar kopte uiteindelijk raak’, schreef AS. ,,Het respect voor Barcelona neemt toe. Nu moet Xavi nog wedstrijden winnen, maar die komen er vanzelf aan.”

Na de pauze keerden Frenkie de Jong, net hersteld van een spierblessure, en debutant Ferran Torres (ex-Manchester City) niet meer terug in het elftal van Barcelona. Met name Pedri maakte als invaller meteen een goede indruk.

In de 72ste minuut leek Karim Benzema het duel met een intikker te beslissen (1-2), maar het was Ansu Fati die Barcelona opnieuw langszij bracht met een rake kopbal (2-2). De tiener was na ruim een uur ingevallen voor Luuk de Jong. In de verlenging zorgde Valverde weer voor een voorsprong voor Real Madrid (2-3). Hij scoorde uit een fraai uitgevoerde counter. Barcelona was daarna niet meer bij machte om opnieuw terug te komen.

