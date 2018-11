Geduld Barcelona met Dembélé raakt op

Donderdagochtend was Dembélé nergens te bekennen toen de selectie zich voorbereidde op de ochtendtraining. De aanvaller reageerde niet op herhaaldelijke pogingen van de technische staf om hem te bereiken, en liet zelf pas een kwartier voor de training van zich horen, meldt Marca. Dembélé voelde zich niet lekker en besloot de sessie aan zich voorbij te laten gaan. Via de officiële kanalen liet Barcelona even later weten dat het om een buikgriepje ging.



Marca stelt dat het geduld van Barcelona met de 21-jarige Fransman op begint te raken. Dembélé komt regelmatig te laat op de training, zou zich niet aan het door de club voorgeschreven dieet houden en heeft moeite om zijn plek te vinden in de spelersgroep. Omdat Dembélé, die regelmatig kampt met blessures, sportief nog weinig van zich laat spreken, liggen die randzaken nog meer onder een vergrootglas. In twee seizoenen kwam hij tot zeven goals in 27 competitieduels.



Barcelona doet zijn best om de disciplinaire misstappen van Dembélé te verhullen, maar intern zou men zich grote zorgen maken over zijn ontwikkeling. Trainer Ernesto Valverde maakte vanmiddag bekend de Fransman niet op te nemen in zijn selectie voor het competitieduel van morgen met Real Betis. ,,Een straf? Iedereen interpreteert het maar op zijn eigen manier. Ik doe wat het beste is voor de club", was het enige dat Valverde er op de persconferentie over kwijt wilde.



De oefenmeester werd ook gevraagd of de toekomst van Dembélé bij Barça in gevaar is. ,,Daar heb ik niets over te zeggen. Dat zijn interne vragen die intern zullen blijven. Wij doen alles om onze spelers te helpen en maken daarbij geen uitzondering tussen Messi, Suárez of Dembélé. Ik hoop dat het team en de club, die veel in hem heeft geïnvesteerd, wordt beloond door zijn talent.”



Valverde nam Lionel Messi wel op in zijn selectie. De Argentijn is hersteld van een elleboogblessure die hem 3,5 week aan de kant hield.