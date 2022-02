Geen angst bij Christian Eriksen: ‘Ik zie geen reden waarom ik niet weer op zelfde niveau kan komen’

In een interview met de BBC vertelt Eriksen dat hij zich realiseert hoeveel geluk hij heeft gehad. Hij kreeg op 12 juni vorig jaar in de wedstrijd tegen Finland immers een hartstilstand in een vol stadion. ,,Voor mij was het pech op een gelukkige plek. Op de plaats waar het gebeurde, had ik geluk met de mensen om me heen die zo snel in actie kwamen. De artsen hadden alle mogelijkheden om me zo snel terug te krijgen en daar ben ik ze dankbaar voor.”

Eriksen was vijf minuten ‘dood’ maar kon worden gereanimeerd. ,,Ik kan me alles herinneren, behalve die vijf minuten”, zegt hij. ,,De inworp, de bal die mijn knie raakte en wat daarna gebeurde weet ik niet meer. Toen werd ik wakker met mensen om me heen en voelde de druk op mijn borst, terwijl ik probeerde mijn ademhaling terug te krijgen. Ik begreep niet echt wat er aan de hand was.’’

Volledig scherm Ontzetting bij de spelers van Denemarken nadat Eriksen is neergestort. © Pool via REUTERS

Dat besef kwam pas in de ambulance. ,,Toen hoorde ik iemand zeggen ‘hoe lang was hij weg’ en iemand zei ‘vijf minuten’. Dat was de eerste keer dat ik hoorde dat ik weg was.”

In de paar dagen na het incident dacht hij niet aan een terugkeer. Maar angst dat zijn carrière voorbij zou zijn, heeft hij nooit gehad. Met een defibrillator (ICD) bleek hij ook gewoon weer te kunnen voetballen. Alleen niet meer bij zijn club Internazionale, want het ingebouwde apparaat dat zijn hart bij een eventuele nieuwe stoornis weer aan de praat moet krijgen, is in de Serie A verboden.

Quote Ik zie geen enkel risico, nee. Ik heb een ICD, mocht er iets gebeuren dan ben ik veilig. Christian Eriksen

En dus keerde Eriksen terug naar de Premier League waar Brentford hem een contract voor de rest van dit seizoen aanbood. ,,De artsen hebben gezegd ‘je hebt een defibrillator, maar verder is er niets veranderd. Er is geen limiet aan wat je wilt doen.”

Eriksen stapt straks zonder angst het veld weer op. ,,Ik zie geen enkel risico, nee. Ik heb een ICD, mocht er iets gebeuren dan ben ik veilig. Ik voel me weer als mezelf, dus zie geen reden waarom ik niet terug kan naar hetzelfde niveau.”

De Deen werkt geduldig naar zijn rentree. ,,Ik heb veel gerend en veel tests gedaan, dus de conditie is goed, maar het voetbalgevoel is iets dat je in wedstrijden krijgt. Om daar te komen heb ik nog een paar weken nodig.”

