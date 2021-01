Geen Clásico in finale Supercopa: Bilbao verrast Real

Video Altijd prijs voor debuteren­de Dost: ook voor Club Brugge is spits meteen trefzeker

11 januari Natuurlijk was Bas Dost gisteravond in zijn eerste wedstrijd voor Club Brugge meteen trefzeker. De 31-jarige spits begon bij al zijn buitenlandse clubs met een doelpunt én een overwinning. ,,Bij je debuut ben je extra gemotiveerd”, sprak Dost na de 1-2 zege op STVV in Sint-Truiden.