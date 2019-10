Geen doelpunten en geen publiek bij historisch duel tussen de Korea's

Voor het eerst troffen de twee landen, die technisch gesproken nog altijd met elkaar in oorlog zijn, elkaar in competitieverband in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Voorheen werden zulke duels altijd buiten Noord-Korea gespeeld. In 1990 speelden ze wel een keer tegen elkaar in het geïsoleerde noorden, maar dat ging om een oefeninterland.



De fans van Zuid-Korea konden niets zien van het beladen duel. Ze mogen sowieso de grens niet over en op tv was de wedstrijd evenmin te bekijken. Het lukte televisiezenders niet een deal te sluiten met de Noord-Koreaanse autoriteiten.