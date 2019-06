Geen nieuw contract Vorm, Spurs gunt keeper transfervrije status

Oranje scoort voor het eerst in 43 jaar in verlenging, en nog wel twee keer ook

0:07 Tot donderdagavond was Ruud Geels de laatste geweest die scoorde voor Oranje in een verlenging. Dat was bij het EK van 1976 tegen Joegoslavië (zege 3-2 in strijd om het brons op het EK in Tsjechoslowakije), zo rekende OPTA uit.