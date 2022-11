Geen paniek bij Antwerp-voorzitter: ‘Overmars en Van Bommel weten waar ze mee bezig zijn’

Wie dacht dat Antwerp-voorzitter Paul Gheysens onrustig wordt nadat zijn club slechts 7 punten pakte in de laatste 7 duels heeft het mis. ,,We staan nog steeds tweede", blijft de Belgische zakenman kalm. ,,Bij de meeste andere clubs wordt er dan victorie gekraaid.”

Paul Gheysens was zondagavond, zoals bij elke thuiswedstrijd van zijn club, aanwezig op de Bosuil. De grote baas van de Great Old had dus ook wel gezien dat het spel niet fantastisch was en gehoord dat de supporters na de 0-0 tegen Anderlecht voor het eerst dit seizoen begonnen te fluiten.

,,Tja, het was geen fameuze wedstrijd. Van geen één van de twee ploegen, trouwens”, zegt Paul Gheysens. ,,En toch heb ik twee fases gezien waarvan ik dacht: hoe kan het nu dat die bal er niet in gaat? Het zijn dat soort situaties die vaak het verschil maken. In het begin van het seizoen draaide het meestal in het voordeel uit. Toen viel het al eens mee. Nu is dat even anders. Da’s voetbal, zeker? Het zijn nochtans nog altijd dezelfde spelers, hoor.”

Toekomstige topspelers

Gheysens gaat ook zijn geloof in die spelers niet opzeggen na een paar mindere weken. ,,We hebben een enorm potentieel”, blijft de zakenman vinden. ,,We zitten met een paar toekomstige topspelers in onze selectie. Het feit dat hier regelmatig scouts van absolute topclubs op de tribune zitten, toont aan dat men op het hoogste niveau ons potentieel ook ziet. Maar we hebben dus flink wat jongeren in onze kern. En van jonge gasten weet je dat die al eens wat gevoeliger zijn voor een dipje. Da’s op voorhand overigens allemaal ingecalculeerd. De groep krijgt de tijd om verder te groeien.”

Volledig scherm © BELGA

‘Echte vakmensen’

,,Eigenlijk is er niks aan de hand”, stelt Gheysens. ,,Ik zit alleszins niet te veel in over de recente resultaten. Omdat ik de opbouw zie. Marc Overmars en Mark van Bommel weten waar ze mee bezig zijn. Dat zijn echte vakmensen. Nu zie je bij die twee trouwens nóg meer de focus naar boven komen. Het stelt me gerust: we gaan er komen. Bovendien, laat ons toch ook niet overdrijven. We staan na zestien speeldagen tweede, hé. Bij de meeste andere clubs zou men in zo’n situatie victorie kraaien. Als we zondag een positief resultaat neerzetten op het veld van Club Brugge, daarmee bedoel ik niet verliezen, dan kunnen we het eerste luik van de reguliere competitie op een mooie manier afsluiten. Alles bij mekaar vind ik dat we voorlopig aardig op schema zitten.”

Volledig scherm Mark van Bommel. © Photo News