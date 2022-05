Geen Senesi voor Mancini, maar Oristanio (Volendam) en Quagliata (Heracles) krijgen wel kans bij Italië

Mancini plaatste zich met Italië niet voor het WK 2022, maar de bondscoach van de Europees kampioen van vorig jaar krijgt van de Italiaanse voetbalbond alle tijd en ruimte om te bouwen aan een nieuwe jonge ploeg. In het kader daarvan roept Mancini liefst 53 talentvolle spelers op die hij graag eens van dichtbij aan het werk wil zien. Zij zullen van dinsdag 24 mei tot donderdag 26 mei gaan trainen in Coverciano, waar de nationale ploeg van Italië altijd verblijft in eigen land. ,,Deze trainingsstage is de eerste van een traject dat de Italiaanse bond, in overleg met de competities en de clubs, heeft besloten te ondernemen met als doel de overgang van de nationale jeugdteams naar de eerste selectie te versoepelen en de basis van in aanmerking komende spelers uit te breiden", laat de bond weten.



Italië speelt op woensdag 1 juni de interland tegen Argentinië op Wembley, maar voor die wedstrijd is nog geen selectie bekendgemaakt. Mogelijk is daarin dus ook plek voor talenten die indruk maken tijdens de trainingsstage.