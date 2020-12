Geen sporen van drank of drugs in lichaam van overleden Maradona

Koken & Eten Opnieuw forse stijging aantal supermark­ten dat eerste kerstdag open is

22 december Het aantal supermarkten dat dit jaar op eerste kerstdag de deuren opent is opnieuw fors gestegen. Bijna de helft van alle grootgrutters is open. Om drukte te spreiden worden in supermarkten naar aanloop van de kerstdagen al ruimere openingstijden gehanteerd. Dit blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl.