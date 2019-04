Geen straf El Ghazi, tegenstander aangeklaagd voor simulatie

De wedstrijd zondag tussen Leeds en Villa was sowieso een duel dat bol stond van de opvallende incidenten. Leeds United was op 1-0 gekomen via Mateusz Klich, maar op dat moment gebaarden veel spelers van Aston Villa dat het spel stilgelegd moest worden wegens een blessurebehandeling. Op verzoek van Leeds-trainer Marcelo Bielsa kreeg Villa daarna vrije doortocht om gelijk te maken: 1-1.