Geen topvoetbal in Europa deze week, maar er valt nog genoeg te genieten

Brent­ford-coach weet niets van Eriksen-geruchten: ‘Hij zou alleen voor topclubs moeten spelen’

Christian Eriksen is in tegenstelling tot Engelse berichtgeving niet op weg naar Brentford. De middenmoter zou de 29-jarige Deen een nieuwe kans in de Premier League willen gunnen, maar coach Thomas Frank gaf gisteren aan dat er nog geen contact is gelegd met de middenvelder.

19 januari