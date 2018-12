Geen winnaar bij intense klassieker op Old Trafford

Het was vanavond negentig minuten genieten op Old Trafford, waar de twee klassieke grootmachten uit het Engelse voetbal er een waar voetbalgevecht van maakten. Het hoge tempo, de vlagen pittige charges, de bizarre goals en keepersfouten en de opmerkelijke keuzes van José Mourinho vooraf... er was naderhand heel wat na te praten. Zo begon de Portugees de kraker met Paul Pogba, Romelu Lukaku en Juan Mata op de bank.



Arsenal kwam op voorsprong, nadat United-doelman David De Gea een kopbal van Shkodran Mustafi in eigen doel sloeg. De kruitdampen waren nog niet opgetrokken of de bal lag er aan de andere kant alweer in. Bernd Leno verwerkte een vrije trap niet lekker waarna de jarige Anthony Martial (23) voor 1-1 zorgde. Het was de aanzet voor een zeer intense fase met vijf gele kaarten in vijf minuten.



Na de rust kwam Arsenal opnieuw op voorsprong door Alexandre Lacazette, waarna een minuutje later Jesse Lingard voor de gelijkmaker zorgde. Het was al de vierde competitiewedstrijd op rij die United niet won.