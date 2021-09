Gefrustreerde Messi weigert hand Pochettino bij wissel: ‘Er zijn geen problemen’

Messi was in de eerste helft twee keer dichtbij de openingstreffer, maar eerst was er een goede redding van Lyon-keeper Anthony Lopes en tien minuten voor rust schoot hij een vrije trap recht op de kruising. Messi werd een kwartier voor tijd vervangen door Achraf Hakimi, waarna hij duidelijk aan zijn coach en landgenoot Mauricio Pochettino liet merken dat hij er niet van gediend is om voortijdig te worden gewisseld. Zo weigerde Messi de uitgestoken hand van zijn landgenoot.

Pochettino had de gefrustreerde reactie van Messi gezien. ,,Iedereen weet dat we zeer goede spelers hebben in een selectie van 35 spelers", aldus Pochettino. ,,Wij als staf maken de beslissingen: wie staat in de basis en wie brengen we in en halen we eruit om het elftal beter te maken of om aan de persoonlijke situatie van een speler te denken. Soms hebben beslissingen een positief resultaat, soms niet. Er komen zeer belangrijke wedstrijden aan en we moeten hem in bescherming nemen. Wat zijn reactie betreft... Na de wedstrijd vroeg ik hem hoe het met hem ging. Hij vertelde dat hij in orde was. Er zijn geen problemen.”