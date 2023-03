Gehavend RB Leipzig heeft ‘beste wedstrijd van het seizoen’ nodig in Manchester

,,We willen wat meer druk zetten als we verdedigen, wat betekent dat we wat meer balbezit zullen hebben. Maar als we eenmaal de bal hebben, moeten we ook wat meer verantwoordelijkheid tonen”, aldus Rose.

,,Als we alleen maar druk zetten, ontstaat er ruimte voor hen, maar als we alleen verdedigen en niet aanvallen, zullen we op een gegeven moment ook instorten. We moeten de juiste balans vinden. We hebben veel vertrouwen en moed nodig en we zullen onze beste wedstrijd van dit seizoen moeten spelen.”

Vorige maand eindigde de eerste wedstrijd in Duitsland in 1-1.

Rose heeft in Manchester slechts zeventien veldspelers tot zijn beschikking. Onder anderen Christopher Nkunku en Xaver Schlager ontbreken. Dani Olmo kan na een absentie van enkele weken waarschijnlijk wel in actie komen. ,,Hij is nog herstellende, maar hij zal zeker een rol gaan spelen, voor 25 minuten of een half uur”, zei Rose.

Manchester City - RB Leipzig begint om 21.00 uur.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

