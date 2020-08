Geïrriteerde Conte wil gesprek met clubpresident: ‘We zijn niks opgeschoten’

,,Ik denk niet dat het werk van de spelers of mij wordt erkend. Ik vind dat de club ons te weinig bescherming heeft geboden en dat is juist wat een topclub zou moeten doen", foeterde Conte tegenover Sky Sport Italia. ,,Als je het gat met Juventus wil dichten, moet je sterk zijn op het veld maar ook zeker daarbuiten. Ik wil de president graag spreken die momenteel in China verblijft.”

Toch had de oud-bondscoach ook kritiek. Hij had een interview met zijn voorganger uit 2017 gelezen en kwam tot de volgende conclusie: ,,Ik heb een visie, zie welk pad we moeten volgen en weet wat we moeten doen. We zitten nu in 2020 en zijn geen stap verder gekomen.” Dat pikt de coach van Stefan de Vrij niet langer. ,,Het zit mij dwars dat we niet zijn beschermd, terwijl de spelers en ook ikzelf stront over ons heen kregen.” Daarom wil hij na dit seizoen een gesprek met de Chinese voorzitter Steven Zhang.