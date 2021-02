Geïrriteerde Koeman krijgt wéér vragen over Messi, maar heeft ook goed nieuws

Koeman heeft de voormalige rechtsback van Ajax opgenomen in zijn selectie voor het bekerduel van morgen met Granada. Dest ontbrak de laatste weken vanwege een spierblessure. Barcelona en Granada treffen elkaar voor een duel in de kwartfinale van de Spaanse beker. ,,Het bekertoernooi is niet belangrijker dan de competitie”, zei Koeman op een persconferentie. ,,Maar we zijn wel dicht bij een prijs. We willen ook een mooie reeks wedstrijden vervolgen.”

Koeman kreeg opnieuw veel vragen over het megasalaris van Messi, die in vier jaar ruim 555 miljoen euro zou opstrijken. ,,Ik vind het absurd dat deze zaak jullie al drie of vier dagen bezighoudt”, zei hij tegen Spaanse journalisten. ,,Mijn ploeg en Messi hebben naar mijn mening goed gereageerd. We richten ons vooral op de komende wedstrijden.”



De Nederlandse oefenmeester snapt dat Barcelona zich rustig heeft gehouden op de transfermarkt, nu de schuld van de club is opgelopen tot meer dan 1 miljard euro. Hij is wel blij dat er volgende maand een nieuwe voorzitter wordt verkozen. ,,Het kan niet langer zo zijn dat een club als Barcelona geen president heeft om plannen te maken voor de toekomst”, zei hij.