Gelijkspel Nantes bijzaak in eerbetoon aan vermiste Sala

Chelsea blameert zich bij Bourne­mouth, ‘Spurs’ herstelt zich in slotfase

30 januari Chelsea is tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen op de 24ste speeldag in de Premier League. The Blues gingen met 4-0 onderuit bij Bournemouth. De Blues lijken daarmee definitief af te haken in de strijd om de landstitel. Ook Tottenham Hotspur leek op weg naar een nederlaag, maar herstelde zich in de slotfase tegen Watford: 2-1.