RubriekManchester City maakte geen fout bij Fulham (0-2), Liverpool ontsnapte dankzij een eigen goal van Toby Alderweireld in de laatste minuut aan puntenverlies tegen Spurs (2-1). Wie heeft dit seizoen de langste adem? Gerard Wiekens (ex-Manchester City) en Erik Meijer (ex-Liverpool) laten op deze site wekelijks hun licht schijnen op de bloedstollende titelstrijd in de Premier League. Vandaag deel 7!

Door Wietse Dijkstra



Had Liverpool zondag het geluk van de kampioen?

Wiekens: ,,Liverpool heeft gewoon een goed team. Als het na 90 minuten 1-1 staat en je wint dan nog door zo’n raar doelpunt, dan heb je inderdaad wel mazzel. Maar het is ook kwaliteit. Je wint niet voor niets zoveel wedstrijden. En of je dan scoort in de eerste of laatste minuut maakt dan niet uit. Ik denk wel dat ze heel blij zijn met de 2-1. Tottenham Hotspur is een zware tegenstander. Die kun je maar weer afstrepen.’’

Meijer: ,,Het was niet groots, maar als je dan toch kan winnen in de negentigste minuut blijf je meedoen. Geluk heb je nodig en dit was zeker Lucky Liverpool. Ze gooiden er in de slotfase wel een offensiefje uit, maar echt grote kansen waren er niet. Die eigen goal van Alderweireld is een extraatje dat goed is voor de moraal. Je pakt toch de nummer drie van Premier League. Dat zegt wel iets. Thuis blijf je in de modus van winnen. Nu moet je het in uitwedstrijden nog volhouden.’’

Fans van Liverpool tijdens het duel met Tottenham Hotspur.

Manchester City won zaterdag voor de zevende keer op rij. Een serie die hoort bij een kampioen?

Meijer: ,,Daar kun je niet omheen. Wat City doet is gewoon klasse, complimenten voor de guys next door. Ze doen het ontzettend goed. Mooi dat het zo spannend blijft. City beslist de wedstrijden tegenwoordig iets sneller en makkelijker. Ze hebben veel mensen die kunnen scoren. Als de één een slechte dag heeft, scoort de andere wel.’’

Kevin De Bruyne namens Manchester City in actie tegen Fulham.

Wiekens: ,,Als je in een tweestrijd bent verwikkeld, mag je niet veel laten liggen. Kijk maar naar Ajax en PSV. Je merkt dat Kevin de Bruyne en Fernandinho er weer bij zijn bij City. Dat scheelt toch. Er komt nu een zware serie wedstrijden aan. Dan kun je iedereen gebruiken. City heeft een iets zwaarder programma dan Liverpool, maar als je in een flow zit maken die twee extra wedstrijden (FC Cup en inhaal competitie, red.) ook niet veel uit. Als je nog voor drie prijzen speelt, moet je constant op je tenen lopen. Maar als je in vorm bent, is het spelen van wedstrijden het mooiste wat er is.''

Liverpool-trainer Jürgen Klopp maakt zich zorgen om Virgil van Dijk, die in slotfase van het duel met Spurs geblesseerd raakte aan zijn enkel. Is hij onmisbaar?

Wiekens: ,,Mocht hij geblesseerd uitvallen, dan zal dat zeker een rol spelen in de titelstrijd. Hij is één van de sterkhouders van Liverpool. Ik weet niet hoe ernstig het is, maar voor City zou het mooi zijn als het twee maanden duurt, haha.’’

Meijer: ,,Goed koelen en weer doorgaan. Van Dijk is heel belangrijk voor Liverpool. Hij is al het hele seizoen de leider. Van Dijk is de boss. Hij maakte vorig jaar bij zijn debuut tegen Everton de winnende goal. Dan ben je al een held. Doet hij dat ook in beslissende wedstrijd om het kampioenschap, dan krijgt hij een standbeeld.’’