Gemiste penalty maakt situatie HSV bijna uitzichtloos

Premier League Son wijst Spurs de weg, Van der Hoorn scoort namens winnend Swansea

18:19 Tottenham Hotspur heeft op het eigen White Hart Lane geen fout gemaakt tegen Huddersfield Town. Daar was wel Heung-Min Son voor nodig, want de Zuid-Koreaan was met twee doelpunten verantwoordelijk voor de gehele productie van de Londense club: 2-0.