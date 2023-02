'Genie' Erik ten Hag blijft in spoor van koploper Arsenal na overtuigende zege Manchester United

Met samenvattingManchester United heeft opnieuw drie punten gepakt in de Premier League. De ploeg van Erik ten Hag versloeg Leicester City met 3-0 en bleef voor de achtste keer op rij ongeslagen. Marcus Rashford was opnieuw de grote man aan de kant van de Engelse topclub.

Rashford nam de eerste twee treffers voor zijn rekening. De Engelse clubtopscorer opende voor rust de score op aangeven van Bruno Fernandes en was daarmee voor de zevende thuiswedstrijd op rij trefzeker. Daarmee trad Rashford in de voetsporen van Wayne Rooney. Na de onderbreking verdubbelde Rashford de score en bracht hij zijn seizoenstotaal in de Premier League op veertien goals. De aanvaller was sinds het WK in zeventien wedstrijden goed voor zestien goals.

Invaller Jadon Sancho bepaalde de eindstand na een uur spelen op 3-0. Simpel was de zege van United echter niet. De topclub mocht zeker in de eerste helft doelman David De Gea meermaals danken. Met knappe reddingen hield hij zijn ploeg op de been. De Gea hield voor de 180ste keer zijn doel schoon bij Manchester United en greep daarmee een clubrecord. De Gea evenaarde Peter Schmeichel.

Drie punten minder dan City

De Spanjaard hielp zijn ploeg daarmee opnieuw aan drie punten. Manchester United heeft nu slechts drie punten minder dan nummer twee Manchester City, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Nottingham Forest. Koploper Arsenal heeft vijf punten meer dan United, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. United heeft een marge van tien punten ten opzichte van de Europa League-plek.

Ten Hag gunde Wout Weghorst opnieuw een basisplaats op Old Trafford. De spits kreeg in de slotfase een grote kans, maar hij faalde oog in oog met de doelman. Sowieso miste United in de tweede helft scherpte om een grotere eindstand te noteren. United haalde uiteindelijk 26 keer de trekker over en schoot achtmaal tussen de palen.

Tyrell Malacia bleef op de bank. De Nederlandse linksback zal komende donderdag hopen op speelminuten. Dan strijdt United in de return tegen FC Barcelona om een plek in de achtste finales van de Europa League.

Volledig scherm Marcus Rashford wordt omhelsd door Wout Weghorst en Jadon Sancho. © AP

