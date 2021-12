Genk verliest onder opvolger Van den Brom en is klaar in Europa

Europa LeagueBernd Storck is slecht begonnen aan zijn avontuur als trainer van Racing Genk. De Duitser, die deze week de ontslagen John van den Brom opvolgde, zag zijn elftal in de laatste groepswedstrijd in de Europa League verliezen van Rapid Wien: 0-1.

De Oostenrijkse club nam daardoor de derde plek over van Genk, dat nu is uitgeschakeld in Europa. Robert Ljubicic maakte na een half uur spelen het doelpunt voor Rapid Wien.

De uitschakeling van Genk is een tegenvaller voor het Belgische voetbal. Eerder strandden Club Brugge (Champions League) en Antwerp (Europa League). Na de winterstop is alleen AA Gent nog actief in de Europese clubtoernooien. Dat elftal plaatste zich voor de achtste finales van de Conference League.

Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst is nog altijd ongeslagen als trainer van Rangers FC. De oud-international speelde donderdag in de laatste groepswedstrijd van de Europa League gelijk bij Olympique Lyon, waar zijn landgenoot Peter Bosz de eindverantwoordelijke is: 1-1.

Het duel was niet meer van groot belang. Lyon was als groepswinnaar al zeker van een plaats in de achtste finales van de Europa League. Rangers kan zich ook voor de achtste finales kwalificeren, maar dan moet het begin volgend jaar in een tussenronde eerst zien te winnen van een van de nummers 3 uit de Champions League.

Rangers leidde halverwege dankzij een treffer van Scott Wright. Kort na de pauze kwam Lyon langszij door een eigen doelpunt van Calvin Bassey.

In groep C werd Leicester City uitgeschakeld door Napoli. De Engelsen kwamen nog wel terug van een 2-0 achterstand, maar de tweede treffers van Eljif Elmas werd de gasten fataal: 3-2. Napoli werd met 10 punten uit zes duels tweede en gaat verder in de Europa League. Net als groepswinnaar Spartak Moskou (ook 10 uit 6), dat met Quincy Promes met 0-1 won bij Legia Warschau.

